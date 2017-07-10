Принять решение по курортному сбору регионам следует к 1 мая — Кузнецов

Москва, , 11:54 — REGNUM Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил регионам определиться с параметрами курортного сбора к 1 мая 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля он заявил во время парламентских слушаний в Госдуме.

«По срокам вступления, наверное, правильнее, — с учётом публичности, необходимой презентации этого проекта, публичных обсуждений — дать возможность регионам уже с 1 мая принять решение о выборе, в каких муниципалитетах (будет) реализован закон, с какого срока, какой уровень курортного сбора, на какие категории плательщиков он распространяется, и как долго этот эксперимент проводить», — заявил Кузнецов.

Министр напомнил, что любой регион-участник этого эксперимента имеет право подать заявление о его прекращении.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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