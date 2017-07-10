В Ивановской области введен карантин из-за африканской чумы свиней

Иваново, , 11:47 — REGNUM Карантин в связи с вспышкой африканской чумы свиней введен на территории Ивановской области указом губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской области.

Заболевание было выявлено у павшей свиньи в личном подсобном хозяйстве на территории города Тейково, диагноз подтвердили специалисты ГНУ ВНИИВВиМ (город Покров).

Указом губернатора Ивановской области от 7 июля на территории региона установлен карантин по африканской чуме свиней. Эпизоотическим очагом определено подворье, где содержались заболевшие свиньи, первая угрожаемая зона — территория в радиусе 5 км от эпизоотического очага в пределах границ города Тейково и 16 населенных пунктов Тейковского муниципального района, вторая угрожаемая зона — в пределах территории Тейковского муниципального района Ивановской области. Ранее в Тейково был введен режим ЧС.

Сейчас в регионе проводятся мероприятия по предотвращению распространения заболевания в соответствии с ветеринарными правилами. На подъезде к эпизоотическому очагу оборудован шлагбаум с дезбарьером. На всех направлениях, ведущих из первой угрожаемой зоны, устанавливаются совместные ветеринарно-полицейские посты.

В очаге заболевания (личном подсобном хозяйства) было убито 20 свиней, туши животных вместе с постройкой, где содержалось поголовье, сожжены. На месте уничтожения свиней и территории хозяйства проведена дезинфекция.

Сейчас специалисты выясняют, каким образом инфекция была занесена в хозяйство. Вместе с тем, отметили в ведомстве, случаев внезапного и массового падежа домашних свиней на территории области не зарегистрировано.

Между тем, несколько дней назад АЧС было выявлено у домашних свиней во Владимирской области.

Африканская чума свиней (АЧС) — вирусное заболевание животных. Заболевание поражает диких и домашних свиней. Опасность для здоровья человека заболевание не представляет, но вот экономически ущерб от заболевания, в связи с быстрым распространением и стопроцентной летальностью, — может быть громадным.