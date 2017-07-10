В России за полгода выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов

Москва, , 11:36 — REGNUM В России темпы роста ипотечного рынка находятся выше отметки 20%. По предварительным оценкам АИЖК, в июне 2017 выдано 150 млрд рублей

ипотечных кредитов (+31% к июню 2016 г.). Второй месяц подряд объемы выдач являются рекордными: в июне 2014 г. выдано ипотеки на 138 млрд рублей и это максимальный июнь за всю историю, сообщили в АИЖК

Всего за I полугодие 2017 года выдано более 420 тысяч ипотечных кредитов на 765 млрд рублей. Это на 15% выше уровня 2016 г. и соответствует уровню рекордного 2014 г.

Отмечается низкий уровнем просроченной задолженности. Так, доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017 года составляет 2,6%. Еще год назад доля «дефолтных» кредитов составляла 3,16% ипотечного портфеля.

По состоянию на 1 июня объем ипотечного портфеля составил 4,7 трлн руб. что на 37% превышает уровень конца 2014 года. При этом общий объем рублевой ипотечной задолженности за полгода увеличился на 32%, а валютной — сократился на 57%, то есть в 2,3 раза.

В АИЖК отметим, что за 5 месяцев 2017 года выдано только четыре ипотечных кредита в иностранной валюте на сумму 270 млрд рублей. Для сравнения — в 2008 году в валюте было предоставлено более 17 тыс. ипотечных кредитов.

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Как сообщало ИА REGNUM , по данным Центробанка РФ, в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в мае 2017 года составила 11,32%. Она опустилась до минимального значения за всю историю наблюдения.

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