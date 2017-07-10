Глава комитета Госдумы рассказал о фонде по курортному сбору

Москва, , 11:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») успокоил критиков правительственного законопроекта о курортном сборе, которые обращали внимание на создание Фонда развития курортной инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Фонда не создается. Фонд — это не здание, люди… это бюджетный фонд, который существует только для того, чтобы обособить средства, полученные в результате сбора от других средств и обеспечить их целевое использование», — пояснил Макаров в ходе парламентских слушаний.

По его словам, потребуются соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж должен быть на первый год эксперимента должен быть зафиксирован в размере максимум 50 рублей.

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