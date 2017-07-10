Из госбюджета на строительство моста в Прикамье выделят 9 млрд рублей

Пермь, , 11:26 — REGNUM Пермский край получит из федерального бюджета 9 млрд рублей на реализацию проекта по строительству моста через Чусовую. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе Росавтодора, принципиальная договоренность о выделении денег достигнута в ходе встречи заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова и врио главы Пермского края Максима Решетникова.

Господдержка составит 9 млрд рублей и пойдет на строительство инженерного сооружения через реку, а также автоподходов к мосту. Федеральные средства направят в дорожный фонд региона несколькими межбюджетными трансфертами в период с 2018 по 2020 год. Для ускорения реализации проекта он будет разбит на несколько этапов: возведение самого моста, а также строительство подъездных дорог на обоих берегах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая стоимость строительства моста через реку Чусовая составляет более 14 млрд рублей. Часть средств выделит краевой бюджет, еще одну часть — концессионер. Современную скоростную трассу планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Для местных жителей проезд по новой дороге будет бесплатным, плата будет взиматься только с транзитного грузового транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: К 2021 году в Прикамье построят мощный транспортный коридор