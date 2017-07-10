В 2017 году наблюдается спад интереса туристов к Крыму — АТОР

Москва, , 11:22 — REGNUM С начала туристического сезона более половины российских туристов (56,6%) выбрали для размещения на отдыхе в Крыму частную квартиру или дом. В отелях, санаториях, на базах отдыха останавливались в июне 43,4% респондентов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным национального туроператора АЛЕАН, в 2017 году по сравнению с прошедшим годом наблюдается спад интереса туристов, но уровень спроса выше, чем в 2015 году. Доля организованного туризма оценивается министерством курорта и туризма в 30,2% от общего турпотока в Крым.

«Цифра 30,2% организованных туристов, вероятно, может быть даже занижена в силу разных причин — от края сезона до особенностей выборки. Доля организованного турпотока в Крым в 2017 году может быть в целом оценена как близкая к 50% общего потока, хотя в этом году продажи туров на полуостров упали в объемах», — пояснил гендиректор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров.

По данным опроса Министерства курортов и туризма Крыма, почти половина (44,3%) опрошенных туристов приезжали в июне в Крым с семьей с детьми, а парой без детей — 44,2%. Остаток процентов пришелся на иные ответы (компанией с друзьями, в одиночку и пр.).

Интересен социальный срез туристической аудитории по роду занятий и возрасту. На первом месте в июне оказались специалисты (офисные работники) — 26,7%, средний возраст 39 лет. На втором — бюджетники (включая госслужащих, врачей, учителей и пр.) — их было 17,5%, средний возраст туристов этой группы — 38 лет.

Туристов рабочих профессий почти столько же — 17,1%, средний возраст 38 лет. По 10% заняли домохозяйки и руководители (включая ИП).

Исследование турпотока продемонстрировало достаточно высокую возвратность туристов на данном направлении. Каждый третий из опрошенных приехал в июне 2017 года в Крым второй раз за последние пять лет, каждый третий уже побывал на полуострове за истекшую пятилетку три раза и чаще. Наконец, треть опрошенных являлись новыми туристами, приехавшими в Крым впервые.

В ТОП-10 регионов РФ, откуда приезжали гости Крыма, в июне вошли (по убыванию) Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, Тверская, Волгоградская, Калининградская, Владимирская, Ростовская и Самарская области.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в АТОР заявляли, что значительный рост цен на отдых в Крыму и дорогие авиабилеты стали основными причинами сокращения турпотока на полуостров в 2017 году.

По данным Ростуризма, количество отдохнувших на полуострове по состоянию на 16 июня с начала 2017 года составило 1,17 млн туристов. За аналогичный период 2016 года это число составляло 1,22 млн человек — на 3,8% больше.