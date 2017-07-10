В Ярославской области приставы арестовали швейную фабрику

Ярославль, , 11:13 — REGNUM В деревне Мостец Ярославской обалсти судебные приставы приостановили деятельность ООО «Ярославская швейная фабрика» в одном из зданий из-за отсутствия разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

«Ярославская швейная фабрика» основана в 1992 году, сейчас там работает около 500 человек. Это крупный производитель влаго-нефтезащитной одежды в России. Недавно на фабрике прошла реконструкция одного из зданий. В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Ярославского района, было выявлено отсутствие разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Суд Ярославского района постановил приостановить эксплуатацию здания фабрики. Но владельцы не торопились исполнять решение суда.

«Похожая история была в Ярославле с закрытием ТЦ «Яркий», который тоже работал без разрешения на ввод здания к экспулутацию. Он был закрыт, а потом, после получения разрешения, его снова открыли. Судебные приставы выехали на швейную фабрику, уведомили руководство о возбуждении исполнительного производства и дали 5-дневный срок для добровольного исполнения судебного решения. Если фабрика не исполнит решение суда и продолжит эксплуатировать здание, то судебные приставы взыщут исполнительский сбор и опечатают двери объекта недвижимости» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного Управления службы судебных приставов Екатерина Пиунова.