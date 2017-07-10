«Полного восстановления экономики РФ не стоит ждать ранее 2018-2020 года»

Якутск, , 11:16 — REGNUM Выход экономики России из состояния рецессии регионы страны почувствуют только через 6 месяцев, поэтому для уверенной констатации окончания кризиса необходимо подождать хотя бы итогов 2017 года. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о выходе российской экономики из рецессии и её очевидном росте.

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Юрий Данилов также подчеркнул, что цены на нефть в последние полгода падают, и полное восстановлении экономики страны и перехода её к росту вряд ли следует ждать ранее 2018−2020 года.

«Когда темпы производства в стране или регионе, падают на протяжении 2-х кварталов подряд и дольше, говорят, что экономика находится в рецессии. В нашем случае с ВВП России можно говорить о кратковременной рецессии, тем не менее большинство важнейших показателей экономики страны, начиная с конца 2015 года наличествуют: рост безработицы, обнищание населения, снижение доходов населения кризиса в экономике России. Поэтому Владимир Путин был очень аккуратен и осторожен при оценке состояния экономики страны. Поскольку между общим состояние экономики России и регионов, существует временной лаг около 6 месяцев, а их экономика разнородна, то вообще следует подождать итогов 2017 года», — отметил кандидат экономических наук.

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Эксперт также обратил внимание на то, что практика исторического развития человечества показывает: кризисы в экономике являются нормальным явлением, что обусловлено самим характером развития любого общества. Тем не менее, констатировал Юрий Данилов, в ХХ-XXI веках кризисы стали случаться чаще и становятся всё масштабнее.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Германии президент РФ Владимир Путин рост российской экономики очевиден, и она, совершенно определённо, вышла из рецессии. По его словам, в 2017 году в России зафиксируют двухпроцентный рост ВВП, при этом безработица останется на низком уровне.