ЦБ РФ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Москва, , 10:59 — REGNUM Банк России с 10 июля 2017 г. ввел временную администрацию в банке «Югра» сроком на 6 месяцев в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО Банк «Югра» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 10 июля № ОД-1901 возложил с 10 июля на Госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «Югры» приостановлены.

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