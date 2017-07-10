Ипотечные ставки в ПФО снизились почти на 1%

Казань, , 11:03 — REGNUM

В Татарии к началу июня 2017 года средневзвешенная ставка по жилищным рублёвым кредитам опустилась до 11,53%. Удешевление ипотеки с начала года составило 0,94 процентных пункта. Если рассматривать кредиты, выданные только за май 2017 года, то средний показатель в регионе составлял 11,38%. В Приволжском федеральном округе ставка за январь-май составляла в среднем 11,63%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По данным Управления Росреестра по РТ, за пять месяцев 2017 года в Татарии было зарегистрировано почти 40 тысяч ипотек. Из них на жилые помещения пришлось 16 574 ипотеки, а на участки — 5 419.

В целом по Приволжскому федеральному округу с начала 2017 года средневзвешенная ставка снизилась на 0,91 процентных пункта. В мае в округе кредиты выдавали в среднем под 11,36%. Самые низкие ставки в последний месяц весны были в Марий Эл — 11,05%, Мордовии — 11,11% и Оренбургской области — 11,13%. Дороже всех жилищные кредиты, выданные в мае, обошлись жителям Пермского края — 11,59%, Нижегородской и Пензенской областей — 11,54%.

Средневзвешенные сроки кредитования, на которые заёмщики предпочитают оформлять договор в округе, короче всего в Татарии — 173,2 месяца, или 14 лет 4 месяца. Дольше всех выплачивают долги по кредиту жители Чувашии — 201,9 месяца, или 16 лет 8 месяцев. По федеральному округу данный показатель составляет 183,4 месяца, или 15 лет 3 месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в мае 2017 года составила 11,32%. Она опустилась до минимального значения за всю историю наблюдения, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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