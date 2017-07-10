В ЛНР хотят добывать золото

Луганск, , 10:47 — REGNUM На совещании Совета министров ЛНР глава республики Игорь Плотницкий поручил создать государственное унитарное предприятие по золотодобыче. Об этом 10 июля ИА REGNUM рассказали в пресс-центре министерства совмина.

В этой отрасли должно быть создано государственное предприятие с владением не менее 51% корпоративных прав. А остальной частью прав будут владеть инвесторы, которые уже есть и заинтересованы в добыче золота на территории ЛНР. Пробы показывают, что прибыль будет. Благодаря этой добыче в республике можно будет сформировать золотовалютный резерв, отметил глава республики.

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Информация о залегании золотосодержащих руд в предгорьях Донецкого кряжа появилась давно. В 1906 году в результате проведенных изысканий было установлено, что единственное пригодное для добычи золота месторождение золотосодержащей руды расположено у села Бобриково (теперь это Антрацитовский район). Впервые о нем стало известно после того, когда один из родственников помещика Бобрикова — генерал-лейтенант Клунников сдал пробы в минералогическую лабораторию Петербургской Академии Наук. Лаборатория определила содержание золота — 3 грамма на тонну.

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К «золотой теме» вернулись в середине 90-х годов. Тогдашний Луганский областной совет обеспечил решением сессии создание и финансирование организации, получившей название «Золото. Луганск».

В результате проведенных геологических изысканий было установлено, что балансовые запасы месторождения оценены в 220 тысяч тонн, забалансовые — 1830 тонн, при содержании золота не меньше 3 граммов на тонну и серебра 45,2 граммов на тонну. Оксидная руда залегает на глубине 30 метров, что позволяет ее переработать при незначительных затратах.

Решение приступить к промышленной добыче золота было принято уже правительством ЛНР в 2015 году. Однако из-за войны проект пришлось отложить.