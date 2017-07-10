Государственный долг Новосибирской области статичен уже два месяца

Новосибирск, , 16:30 — REGNUM Государственный долг Новосибирской области на 1 июля составил 40,8 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные из долговой книги на сайте областного министерства финансов и налоговой политики.

На государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, еще 26,01 млрд рублей — бюджетные кредиты. Показатели госдолга региона остаются неизменными вот уже второй месяц подряд — те же самые цифры зафиксированы в данных и на 1 июня.

При этом в мае, показатель был несколько выше, а именно — на 1 мая государственный долг Новосибирской области составлял 43,7 млрд рублей. На тот момент область уже рассчиталась по всем коммерческим кредитам.

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Теперь, судя по цифрам, регион начал рассчитываться и по бюджетным займам. На 1 мая объём бюджетных кредитов составлял 28,9 млрд рублей, а уже к началу июня (и июля) — 26,01 млрд рублей.

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Отметим, что доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 120,8 млрд рублей, расходная — 122,1 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей.