На Керченском мосту уложили первый асфальт

Симферополь, , 10:09 — REGNUM Работы по укладке дорожного покрытия начались в рамках проекта строительства Крымского моста. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

По данным предприятия — заказчика проекта, специалисты приступили к укладке асфальтобетона на готовых пролетах моста. Таким образом будет создан нижний слой покрытия.

Второй, верхний слой асфальта, будет уложен позже — после того, как будут полностью смонтированы конструктивные элементы автодорожной части моста, пояснили в пресс-службе.

К настоящему моменту нижний слой покрытия уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла (со стороны Краснодарского края). На создание покрытия длиной 200 м и толщиной 6 см понадобилось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

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Напомним, основные работы по возведению Керченского моста стартовали в феврале 2016 года. Общая стоимость строительства с учётом затрат заказчика составит почти 228 млрд рублей.

Предполагается, что движение автомобилей по мосту будет открыто в декабре 2018 года. Через год, в декабре 2019 года, по мосту будут пущены первые поезда.

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