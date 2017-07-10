Дворкович дал прогноз роста цен на бензин в 2017 году

Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам 10 июля, что в 2017 году рост цен на бензин в России можно ожидать на уровне инфляции.

По его словам, даже с учетом последнего повышения, цены на бензин в динамике за последние три года «укладываются в инфляцию».

«Когда заканчиваются весенние полевые работы, происходит дополнительное повышение цен. Потом опять цены стабилизируются», — пояснил Дворкович.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июне 2017 года индекс потребительских цен составил 100,6%, с начала года — 102,3%.

В июне также заметно повысились цены на топливо моторное. Так, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стал дороже на 1,3%, бензин марок А-76 (АИ-80), АИ-95 и выше — на 0,8%, дизельное топливо — на 0,7%.

При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1,6%.

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