«Газпром» предупредил: долги за газ в Чувашии достигли 1,5 млрд

Чебоксары, , 10:01 — REGNUM С начала года долги за газ в Чувашии возросли на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достигли порядка 1,13 млрд рублей. Ответственность за «действия или бездействие» в связи с резким ростом задолженности глава Чувашии Михаил Игнатьев свёл к руководителям муниципалитетов и Госжилинспекции республики. Резкий рост задолженности происходит накануне газификации Заволжья, которое оценено в 750 млн рублей. Ранее на пресс-конференциипредседатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков подчеркнул, что из-за долгов и неисполнения обязательств в отдельных регионах «сдерживаем газификацию, а то и полностью прекращаем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Почему они копятся?»

Главной темой на совещании Михаила Игнатьева с руководителями муниципалитетов стали долги за потребленный газ, которые достигли «почти 1,5 млрд рублей», говорится на официальном портале органов власти региона.— уже который месяц пытается выяснить глава Чувашии, действия которого сводятся к раздаче поручений.

По данным Минстроя Чувашии, задолженность администраций муниципальных образований и теплоснабжающих организаций республики по договорам поставки природного газа на муниципальные нужды с момента окончания отопительного периода сократилась на 12%, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанная задолженность увеличилась на 30%.

На города приходится 90,5% задолженности за природный газ. По информации министерства, долги администрации и теплоснабжающей организации Алатыря составляют 110,3 млн рублей (рост по сравнению с 1 июля 2016 года составил 12,9%), Канаша — 71,2 млн рублей (рост 17,9%), Шумерли — 154,8 млн рублей (рост 25,3%), Чебоксар — 685,7 млн рублей (рост 42%). В Минстрое Чувашии отмечают, что 60,4% (или 682 млн рублей) в общей сумме задолженности по республике приходится на задолженность ООО «Коммунальные технологии», «платёжная дисциплина которого значительно ухудшилась в последние годы».

В релизе отмечается также, что Михаил Игнатьев «заслушал отчёты глав администраций городов и районов, допустивших рост долгов за потреблённый газ». Претензии были высказаны и в адрес Госжилинспекции Чувашии, которая «недостаточно эффективно работает с недобросовестными управляющими компаниями на территории республики».

«У руководства «Газпрома» позиция одна — каждый регион отвечает за свою задолженность. Вы несёте персональную ответственность за ситуацию в вверенном вам муниципалитете и должны отвечать за свои действия или бездействие», — цитируют в релизе позицию Михаила Игнатьева, который дал очередное поручение — вынести рассмотрение данный вопрос на Координационное совещание по обеспечению правопорядка и Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Напомним, в апреле долги за энергоресурсы в Чувашии выросли на 15% и достигли 3,83 млрд рублей, из них задолженность за газ составила 1,449 млрд рублей. «Уже к 4 млрд приближаемся. Население оплачивает, бюджетные учреждения оплачивают. Куда уходят деньги?» — спросил Игнатьев. На что ему ответили, что провели пять правительственных комиссий.

«Можно ещё 15 провести», — раздражённо перебил Игнатьев, укоризненно напомнив, что если «собираемся на правительственные комиссии, выводы чёткие должны быть, кто виноват». Впрочем, через несколько минут глава Чувашии признал, что «сам сколько совещаний проводил», «сколько рабочего времени потрачено» на них.

Кто виноват: в Чувашии долги за энергоресурсы «приближаются к 4 миллиардам»

Было отмечено, что в ближайшее время должна начаться газификация Заволжья за счёт инвестиций «Газпрома» и долги за газ могут стать основным проблемным вопросом. Напомним, данный проект оценен ранее в 750 млн рублей. Ранее Михаил Игнатьев отмечал, что «Газпром» просит «нас хотя бы привести на тот уровень (по долгам), который был у нас в прошлом году».

Напомним, 30 июня 2017 года на пресс-конференции председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков выделил два «сдерживающих фактора»: «забывчивость» региональных властей о своих обязательствах и растущие долги за газ.

«Неисполнение обязательств региональными властями и растущие долги за газ — главные сдерживающие факторы развития газификации», — подчеркнул Зубков, отметив, что в результате в ряде регионов из-за долгов «сдерживаем газификацию, а то и полностью прекращаем».

Виктор Зубков также привёл ряд цифр. С 2005 по 2016 годы в газификацию регионов направлено около 300 млрд рублей, уровень газификации за данный период вырос с 53% до 67%. Что касается объёма просроченной задолженности за газ, то с начала года она выросла на 22% и превысила к 1 июня 2017 года 196 млрд рублей.