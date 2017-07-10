Владимир Путин посетил «Иннопром»

Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин утром 10 июля посетил выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства ознакомился с экспозицией выставки. Всего на ней представлены более 640 индустриальных компаний из 20 стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди прочего, Путин ознакомился с возможностями информационно-аналитической диспетчерской системы от компании «Уральские локомотивы"Такая система позволяет дистанционно отслеживать состояние и уровень безопасности в поездах. Также президент увидел одну из обновлённых моделей автоконцерна «Ниссан». Ему рассказали о преимуществах новой модели и об особенностях производства.

Осмотр выставки продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Екатеринбург вечером 9 июля. В киноконцертном театре «Космос» он принял участие в официальном открытии выставки.

«Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Традиция его проведения берёт начало в 2010 году. При этом за всё время Путин ни разу не был на выставке.