Дворкович: Планов по росту дивидендов «Газпрома» пока нет

Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Правительство России пока не обсуждает увеличение размера дивидендов компании «Газпром». Об этом рассказал журналистам на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге вице-премьер правительства Аркадий Дворкович.

По его словам, вопрос повышения дивидендов обусловлен в том числе инвестиционными программами и налоговой политикой. Рассматривать его необходимо в комплексе, пояснил Дворкович, однако в настоящий момент повышение не обсуждается.

Вице-премьер отметил, что речь идет о существенном повышении дивидендов. Небольшие, «не радикальные» изменения могут иметь место.

Напомним, в начале 2017 года новая политика выплаты дивидендов была утверждена корпорацией «Роснефть». Теперь акционеры компании должны получать 35% прибыли вместо прежних 25%. Выплаты при этом должны осуществляться до двух раз в год.

В июне глава государства Владимир Путин предложил нарастить выплаты по дивидендам «Роснефти» до 50%. Глава нефтяного гиганта Игорь Сечин заявил о готовности компании в короткие сроки представить правительству предложения по увеличению выплат.

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30 июня на годовом собрании акционеров глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о намерении компании направить на выплату дивидендов почти весь объем свободных денежных средств за 2016 год — 200 млрд руб. При этом выплаты достигнут 190,3 млрд руб. или 20% чистой прибыли согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 95 млрд рублей получит государство.