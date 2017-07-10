СГК раньше срока смогла начать подключение горячей воды в Барнауле

Барнаул, , 09:44 — REGNUM Энергетики СГК на 5 дней приблизили долгожданную подачу горячей воды в дома потребителей, расположенные по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле. Как сообщили сегодня, 10 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании», эту работу, после гидравлических испытаний и ремонтов, специалисты Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний начали еще в минувшую пятницу, 7 июля.

«Энергетики провели заполнение и поставили на циркуляцию трубопроводы на улице Профинтерна. Подача горячей воды начата на Жилплощадке. Сегодня планируется возобновить подачу горячего водоснабжения потребителям, проживающим в районе улиц Молодежная, Деповская, Брестская, Димитрова, Горького и части проспекта Комсомольского», — отметили в СГК.

Известно, что в работе уже находится оборудование 34 бойлерных БТСК, к горячему водоснабжению подключено 135 жилых домов, два детских сада, две школы и поликлиника.

Тем, кто пока не получил горячую воду, энергетики напоминают, что процесс ее подачи зависит не только от работы энергетиков, но и от своевременных действий управляющих домом организаций. Последние должны вовремя открыть задвижки на домах.

Всего по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 горячее водоснабжение получают 1206 жилых домов, 34 школы, 23 больницы и 69 детских садов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что после гидравлических испытаний на ТЭЦ-2 было выявлено более 100 повреждений, энергетики заявили, что сделают все возможное, чтобы вернуть в срок горячую воду потребителям.

Все работы велись с некоторым опережением графика. Ремонтный персонал работал сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке энергетики ремонтировали те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.

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