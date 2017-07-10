Экономика КНР в июне: Инфляция остановилась на 1,5%

Пекин, , 09:33 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным Государственным статистическим бюро КНР, по итогам июня 2017 года ключевой показатель уровня инфляции в стране — индекс потребительских цен (CPI) составил 1,5%.

Июньские показатели потребительской инфляции не изменились по сравнению с показателями, зарегистрированными в мае. В апреле индекс CPI остановился на отметке 1,2%, в марте — 0,9%, пишет «Чжунго синьвэнь».

Уровень инфляции в крупных городах традиционно превысил аналогичный показатель в сельской местности: в июне CPI в деревне составил 1,0% против 1,7% «городского» индекса. Как отмечается в заявлении главного статистического бюро, цены на потребительские товары выросли на 0,6%, на услуги — на 3%, в то время как продовольственные товары подешевели на 1,2%.

С начала года инфляция в КНР выросла на 1,4%. В 2016 году инфляция в Китае остановилась на отметке 2%, при прогнозируемых 3%. В текущем году власти КНР ожидают инфляцию на уровне 3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты полагают, что увеличение темпов инфляции связано с крайне сложной ситуацией на рынке недвижимости, а также с серьезным ростом цен на непродовольственные продукты. В Пекине отметили, что ситуация остается под контролем, национальной экономике КНР ничто не угрожает.

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