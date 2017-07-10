Индекс PPI в Китае вырос на 5,5% в июне 2017 года

Пекин, , 09:36 — REGNUM Индекс цен производителей (PPI), который высчитывается на основе измерения цен на товары у производителя, вырос на 5,5% в июне 2017 года в сравнении с тем же месяцем 2016 года и не изменился относительно мая 2017 года, передает 10 июля агентство «Синьуа».

Рост PPI на 5,5% ознаменовал конец этапа продолжительного замедления роста показателя, который начался в феврале 2017 года.

Рост PPI в сфере цветной и черной металлургии, в сфере выплавки и металлопроката значительно увеличился в сравнении с предыдущим годом. В то же время — снизился в отношение сферы добычи угля, пошива одежды и переработки топлива, сообщает представитель Национального бюро статистики КНР Шэн Гоцин.

Напомним, что индекс PPI в Китае в среднем демонстрирует рост с сентября 2016 года, когда была прервана четырехлетняя цепь падения индекса в связи с завершением государственной кампании по сокращению промышленного перепроизводства.

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