Китай наращивает объем закупок американской нефти

Пекин, , 09:19 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, Китай импортирует американскую нефть с беспрецедентной скоростью. За первые пять месяцев 2017 года, ежедневный объем поставки нефти из США в КНР составил около 100 тыс. баррелей в сутки, что 10 раз превышает аналогичный показатель 2016 года.

По мнению аналитиков, данная тенденция лишь набирает обороты, в мае объем закупаемой у США сырой нефти составил уже более 180 тыс. баррелей ежедневно. По итогам февраля 2017 года Китай стал крупнейшим покупателем американской нефти, впервые в истории опередив Канаду, пишет «Жэньминь жибао».

Снижение объема добычи нефти в Китае, сложная ситуация на Ближнем Востоке, а также более выгодная цена на американскую нефть способствуют увеличению поставок «черного золота» из США.

Американские нефтедобывающие компании приветствуют заинтересованность КНР. Закупки Китая помогают американским добытчикам держаться на плаву, кроме того, процесс снижения цен на американскую сырую нефть приостановился.

Крупнейшими поставщиками нефти в Китай остаются Россия, Саудовская Аравия, Иран и Ангола. По прогнозам специалистов, в 2017 году США могут войти в пятерку крупнейший экспортеров нефти в КНР с суммарным оборотом более $1 млрд. Для сравнения, в 2016 году данная цифра едва достигала $150 млн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, падение нефтепроизводства в Китае продолжается. Согласно данным Государственного статистического управления КНР за май 2017 года, добыча черного золота упала здесь до минимума за последние шесть лет.

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