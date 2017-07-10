СМИ: ЦБ РФ начнет борьбу с финансовыми пирамидами в интернете

Москва, , 09:08 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) и Минкомсвязь обсуждают проект закона, который предоставит финансовому регулятору полномочия блокировать интернет-сайты из-за незаконных финансовых операций. Эту информацию «Известиям» подтвердили в ЦБ РФ.

«ЦБ и Минкомсвязь готовят изменения в статью 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — говорится в сообщении. — В этой статье описывается, какие виды информации в интернете подлежат блокировке по решению уполномоченных органов».

В пресс-службе ЦБ пояснили, что некоторые организации, не имеющие лицензий Банка России, активно предоставляют интернет-услуги на финансовом рынке.

«В первую очередь это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров, — говорится в сообщении. — Кроме того, интернет используется для построения финансовых пирамид».

Отметим, что Минкомсвязь пока не предоставило комментария по теме.