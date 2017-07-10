Московский «Сталь Банк» остался без лицензии

Москва, , 08:53 — REGNUM Банк России с 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Сталь Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в официальном сообщении, проблемы у «Сталь Банк» возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие, низким качеством значительной части активов.

Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности банка.

Регулятор неоднократно применял в отношении «Сталь Банка» меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

Между тем руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Сталь Банк» занимал 527 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Банк Премьер Кредит» (г. Москва).

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Напомним, с начала 2017 года лишились лицензии около 20 кредитных организаций. За 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка