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ЦБ РФ лишил лицензии московский «Банк Премьер Кредит»

Экономика

В кредитном учреждении назначена временная администрация

Москва, 10 июля 2017, 08:41 — REGNUM  Банк России с 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Банк Премьер Кредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что деятельность ПАО «Банк Премьер Кредит» характеризуется низким качеством активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности.

Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Отметчается, что регулятор неоднократно применял в отношении ПАО «Банк Премьер Кредит» меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

Между тем руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Банк Премьер Кредит» занимал 369 место в банковской системе Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Легион».

Напомним, за 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

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