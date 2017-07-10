В ОПЕК назвали объем сокращения добычи нефти в июне

Стамбул, Турция, , 08:28 — REGNUM Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил журналистам, что в июне 2017 года сокращение добычи нефти составило более 106%, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, участники соглашения перевыполнили свои обязательства: уровень сокращения добычи нефти в июне гораздо выше, чем в мае.

Баркиндо отметил, что 24 июля на министерском комитете ОПЕК+ не будет обсуждаться увеличение сокращения добычи нефти.

Ранее страны ОПЕК в ноябре 2016 года договорились с Россией о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в день в ноябре 2016 года. Соглашение также поддержали Мексика и Азербайджан.

В мае страны ОПЕК и не входящие в картель страны продлили соглашение еще на девять месяцев. На предстоящем саммите 24 июля пятерка ведущих стран альянса плюс РФ должны будут подготовить предложения для группы в целом, которая соберется в ноябре.

По мнению экспертов Нигерия и Ливия, на которых до сих пор обязательство по сокращению добычи не распространялось, эту льготу потеряют.