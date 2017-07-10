«Нефть: новая волна снижения»

Москва, , 08:26 — REGNUM На американской сессии 7 июля стоимость нефти Brent снижалась до $46,26 на фоне общего укрепления доллара после публикации отчета по рынку труда в США (Non-Farm Payrolls), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за июнь увеличилось на 222 тыс. при прогнозе 179 тыс. Показатель за апрель был пересмотрен с 174 тыс. до 207 тыс., за май — с 138 тыс. до 152 тыс. Общий пересмотр за два месяца составил +47 тыс.

Данных NFP хватило доллару закрыться в плюсе. К закрытию торгов цена на нефть восстановилась до $46,73 за баррель. Трейдеры проигнорировали пятничный отчет Baker Hughes. Отчет отразил рост числа нефтегазовых буровых установок в США на 12 единиц — до 952 штук. Число нефтяных установок увеличилось на 7 единиц — до 763 штук, газовых — на 5 единиц, до 189 штук.

Сегодня, 10 июля, баррель Brent подорожал на 0,67%, до $47,05. Рынок продолжает игнорировать данные Baker Hughes, а значит есть вероятность продолжения роста котировок. Сейчас повышение котировок является коррекцией к нисходящему движению с $49,14 до $46,26.

Новая волна снижения цен может начаться с уровня $47,35. Если уровень будет успешно пройден, то цена восстановится до $48,02. Здесь нужно больше внимания уделить динамике американского доллара на рынке Форекс. Его ослабление после пятничного роста положительно скажется на нефтяном рынке.

Напомним, 7 июля торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,90%, до $46,71 за баррель, WTI — на 2,89%, до $44,39 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ упала на 4,47% и составила $46,88 за баррель.

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