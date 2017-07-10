Якутия: «Предприятия ювелирной и гранильной отраслей — в глубоком кризисе»

Якутск, , 08:27 — REGNUM Министерство экономики Якутии опубликовало данные о падении в 2016 году продаж в гранильной отрасли республики на 35%, в ювелирной — на 30,5%. А это значит, что этот сегмент экономики региона продолжает находиться в кризисном состоянии, высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Данные показывают, что все крупные субъекты гранильной отрасли промышленности России начиная с 2011 года снижают свои показатели. Несмотря на наличие уникальных сырьевых ресурсов алмазогранильная отрасль Якутии не может реализовать этот потенциал в полной степени, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин», — подчеркнул эксперт.

Юрий Данилов называет причины такого положения дел, главная из которых заключается в том, что огранка алмазов и изготовление ювелирных изделий — предметы роскоши, и спрос на них в период экономического кризиса падает вместе с покупательной способностью населения и Якутии, и России в целом.

Эксперт также считает, что законодательная база, регламентирующая деятельность предприятий и организаций, связанных с огранкой алмазов, изготовлением и реализацией ювелирных изделий не способствует их эффективному развитию, а в Якутии до сих пор нет ясной стратегии и политики развития предприятий гранильной и ювелирной отраслей на перспективу.

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Ещё одним негативным моментом Юрий Данилов называет то, что предприятия гранильной и ювелирной отраслей региона, несмотря на их очевидную взаимосвязь, развиваются в отрыве друг от друга и не используют преимуществ от сотрудничества на рынке ювелирных изделий с бриллиантами. Слабой стороной гранильных предприятий республики, по мнению эксперта, также остается реализация продукции и менеджмент.

«На мой взгляд, продукция гранильных предприятий республики не конкурентоспособна на внешнем рынке из-за её мизерности, а на внутреннем рынке — из-за отсутствия спроса. Предприятия отрасли находятся в глубоком кризисе, преодоление которого возможно только при государственной поддержке», — подытожил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии снова предпринимается попытка помочь алмазно-гранильной отрасли региона. Осуществлять и координировать этот процесс намерены с помощью Алмазного совета при главе республики, который существовал и раньше, но не работал. Первое заседание обновлённой структуры под руководством депутата Госдумы от республики Галины Данчиковой прошло 28 июня. Парламентарий призвала «координировать и систематизировать подходы для развития алмазно-гранильной и ювелирной отраслей». Сами предприниматели предлагают начинать помогать ювелирам с предоставления госгарантий для привлечения кредитных средств.

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