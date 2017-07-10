Госсекретарь США Тиллерсон «скучает» по нефтяной отрасли

Стамбул, Турция, , 08:14 — REGNUM Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон на вручении ему премии Дьюхерста на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе, проходящем в Стамбуле, заявил, что очень скучает по нефтяной отрасли, сообщает Associated Press.

Получая премию имени основателя конгресса Томаса Дьюхерста, Тиллерсон пояснил, что скучает «как по коллегам, так и по конкурентам».

«Хочу разделить эту награду с теми, кто со мной работал, потому что без них я бы не получил эту награду. 41 год я провел в этой отрасли», — сказал бывший глава ExxonMobil.

Вручая Тиллерсону премию, президент Всемирного нефтяного конгресса Йозеф Тот заявил, что у него в венах вместо крови течет нефть.

Всемирный нефтяной конгресс, проходящий раз в три года, открылся в 22-й раз в Стамбуле. В нем принимают участие более 5 тыс. человек, в том числе около 50 министров и 500 руководителей ведущих мировых энергетических компаний.

В Турцию приехали главы Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total, Saudi Aramco, SOCAR.

Напомним, Тиллерсон пришел в ExxonMobil в 1975 году инженером по добыче. В 2004 году он возглавил совет директоров компании, а с 2006 по 2016 год он руководил нефтяным холдингом.