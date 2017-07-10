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Невыплата зарплаты в Нижнем Тагиле: завод не просил о помощи

Экономика

Областные власти обещают не оставить людей в беде

Екатеринбург, 10 июля 2017, 07:13 — REGNUM  В Свердловской области руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не обращалось к областным властям за помощью. Об этом журналистам заявил врио губернатора Евгений Куйвашев по итогам рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Куйвашева, также предприятие якобы не пыталось войти ни в одну из областных программ. Глава региона пообещал разобраться в ситуации и принять соответствующие меры. Также он намерен встертиться с работниками завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заводчане, не дождавшись помощи на региональном уровне, обратились за помощью к Путину. Вчера, 9 июля, президент России передал Куйвашеву это и другие обращения свердловчан, поступившие на прямую линию.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин потребовал разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле

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