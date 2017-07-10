ВЭФ-проекты Сахалина: горные лыжи, СПА-курорты, трубы и клееный брус

Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM Сахалинская область привезет на ВЭФ — III сразу 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 41,6 млрд рублей. В их числе строительство гостиниц, СПА-курортов, заводов по производству труб и клееного бруса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Птицефабрика, обогатительный комбинат и аэропорт: проекты Камчатки для ВЭФ

В рамках единой концепции Сахалин представит проект развития горнолыжного курорта «Горный воздух», в который входят строительство отелей, СПА-центра, ресторанов, создание зон для молодежного и семейного отдыха.

Реализацию туристических проектов предложат инвесторам и на южных Курилах — там при участии партнеров может быть построен гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн. В отеле будет 26 номеров категорий «стандарт» и «люкс». Японская баня предусматривает создание нескольких купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника. Еще один проект по созданию СПА-отеля планируется создать на базе санатория «Синегорские минеральные воды».

Объемный пакет предложений подготовили сахалинские предприниматели по развитию промышленного производства, в частности, заводов по производству труб, клееного бруса.

Как сообщало ИА REGNUM, экспозиция Сахалинской области на III Восточном экономическом форуме разместиться в сооружении, выполненном в виде огромного лосося. Название экспозиции — «Остров — рыба». В необычном павильне можно будет ознакомиться с историей островов, купить путевку на горнолыжный курорт «Горный воздух», ознакомиться с инвестиционными проектами региона.