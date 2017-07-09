МЧС: На Москву надвигается гроза с сильным ливнем

Москва, , 21:00 — REGNUM Управление МЧС по городу Москве предупредило о надвигающейся на столицу грозе и сильном ливне. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что по информации Росгидромета вечером 9 июля и в ночь на 10 июля на Москву обрушится сильная гроза с ливнем. Местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12−17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют гражданам обходить стороной рекламные щиты и плохо закреплённые конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями. Автолюбителям рекомендовано оставлять машины в гаражах или вдали от деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине лета в Центральной России ожидаются грозы с сильными ливнями, а также смерчи.

«Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают. Я бы не стал их исключать в ближайшее время», — сказал Вилфанд.

Он также напомнил, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать заблаговременно.