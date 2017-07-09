Цифровая экономика, передовые технологии: Путин о ключевых задачах

Екатеринбург, , 19:44 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса России будут наращивать объёмы высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Об этом 9 июля в Екатеринбурге заявил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства назвал эту задачу одной из ключевых. По его словам, министерство промышленности и торговли России уже активно занимается этими вопросами.

Также Владимир Путин отметил, что особое внимание уделяется продвижению цифровой экономики.

«Ее основные направления обсуждались на этой неделе на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. И как вы знаете, я только что был на крупном международном мероприятии в Гамбурге, в Германии: на «двадцатке» этому тоже было уделено [внимание], одно из самых главных мест в обсуждениях занимала именно инновация и продвижение цифровых технологий», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин добавил, что в стране в рамках национальной технологической инициативы уже реализуются цифровые проекты. И теперь их нужно максимально быстро масштабировать и развивать. По его словам, необходимо «сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, и, конечно же, продолжать создавать комфортную среду для инноваций, причём на всех уровнях — от федерального до муниципального».

Президент подчеркнул, что мощный ресурс развития страны — в широком внедрении передовых технологий, в том числе и цифровых. По его словам, в плане последних у России уже наметились общие задачи и интересы с Германией, Японией и другими странами. «Будем их решать на паритетной и взаимовыгодной основе», — добавил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 9 июля Владимир Путин прибыл в Екатеринбург. Одним из поводов для этого стала VIII международная промышленная выставка «Иннопром», которая состоится в период с 10 по 13 июля. Ожидается, что утром 10 июля Путин посетит экспозицию.

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