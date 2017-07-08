Прокуратура ЛНР ведет борьбу с коррупцией и проверяет предприятия

Луганск, , 15:08 — REGNUM Органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, в ходе осуществления прокурорского надзора за соблюдением и правильным применением законодательства в сфере предотвращения коррупции выявлен факт незаконного привлечения физическим лицом-предпринимателем к трудовой деятельности бывшего государственного гражданского служащего с нарушением требований, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции. Об этом 8 июля сообщил сотрудник пресс-службы Генеральной прокуратуры республики.

«Генеральной прокуратурой Луганской Народной Республики возбуждено дело об административном правонарушении в отношении физического лица-предпринимателя по ст. 16.2 Кодекса Луганской Народной Республики «Об административных правонарушениях». 21 июня 2017 года постановлением судьи Ленинского районного суда г. Луганска вынесено постановление о привлечении к административной ответственности физического лица-предпринимателя в виде административного штрафа на сумму 50 000 рублей, теперь указанная сумма уплачена в бюджет республики», — отметил представитель генпрокуратуры.

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Кроме того, представитель прокуратуры Перевальского района Луганской Народной Республики сообщил, что из-за неуплаты страховых взносов ГУП ЛНР «Антрацит» Пенсионный фонд ЛНР отказал в перерасчете пенсии сотруднику предприятия.

«В прокуратуру Перевальского района ЛНР обратился гр-н Б. по вопросу невозможности реализовать конституционное право на пенсионное обеспечение, а именно управление Пенсионного Фонда ЛНР отказывает произвести перерасчет пенсии, ввиду того, что предприятие, на котором гр. Б. осуществлял трудовую деятельность, не уплачивало страховых взносов. В ходе проведенной проверки установлено, что единый социальный взнос предприятием, на котором гр. Б. осуществлял трудовую деятельность, за период с 01.06.2015 по 02.11.2016 уплачивался частично, из-за чего образовалась задолженность», — сообщил правоохранитель.

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По результатам проведенной проверки в адрес ГУП ЛНР «Антрацит» было внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере пенсионного обеспечения.

«Из-за нестабильной политической и экономической ситуации в республике, связанной с непрекращающейся агрессией со стороны государства Украина и торговой блокадой, работа шахт ГУП ЛНР «Антрацит» в основном направлена на поддержание их в режиме жизнеобеспечения. Поскольку основной доход предприятия составляют средства от реализации угольной продукции, указанные обстоятельства не позволяют выполнить полностью даже обязательства по выплате заработной платы, которые являются первоочередными. По этим же причинам ГУП ЛНР «Антрацит» не может на сегодняшний день произвести полное погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное страхование», — отметил представитель прокуратуры.

Руководство ГУП ЛНР «Антрацит» принимает все возможные меры для погашения задолженности по обязательным платежам.