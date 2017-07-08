Россия готова заключить контракт на мониторинг грузов на границе с Грузией

Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Представитель России подтвердил готовность оформить контракт на мониторинг грузов на российско-грузинской границе со швейцарской компанией. Об этом Общественному телевидению Грузии заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе. 7 июля в Праге проходила очередная встреча в формате Абашидзе-Карасин, на которой в числе других вопросов обсуждался и вопрос начала мониторинга грузооборота на грузино-российской границе.

«Я поставил этот вопрос и назвал вероятные сроки. Мне ответили, что и они готовы назвать сроки. Мы поработаем со швейцарскими коллегами над сроками и определим формы, в которых будут заключены эти контракты», — заявил Абашидзе, отметив, что эти контракты оформят как грузинская, так и российская стороны.

Соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга грузов на грузино-российской границе (в том числе, на реке Псоу (Абхазия) и у Рокского тоннеля (Южная Осетия)) было подписано между Грузией и Россией в ноябре 2011 года в рамках переговоров о принятии России в ВТО.

По этому соглашению, функции мониторинга грузов возлагались на одну из швейцарских компаний, так как именно Швейцария в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами взяла на себя роль посредника.

Несколько месяцев назад грузинская сторона сообщила о завершении всех процедур и переговоров со швейцарской компанией SGS, которая будет осуществлять мониторинг. Официальный Тбилиси ожидает, что в ближайшее время и Россия завершит соответствующие переговоры и процедуры и будет готова к оформлению контракта.

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