В Узбекистане создадут ассоциацию по выращиванию каперсов

Ташкент, , 12:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать ассоциацию по развитию и выращивания каперсов в стране, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана. Такое поручение Мирзиёев дал накануне, 7 июля, находясь с визитом в Наманганской области республики.

Говоря о произрастающих в некоторых регионах республики каперсах, представитель пресс-службы отметил, что их листья, плоды и кожица корней применяются в народной медицине как средства, полезные при лечении опухолей, заболеваний дыхательных путей, селезенки, полиартрита, зоба, и как антигистаминное средство.

«В нынешнем году в области намечено выращивать это растение более чем на 3 тысячах гектаров. За год, не используя больших финансовых средств и трудовых ресурсов, можно собрать четыре раза урожай каперсов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, президент поручил разработать научные основы выращивания каперсов и механизм экспорта, организовать ассоциацию по развитию их выращивания.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.