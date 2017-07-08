В Луганске требуются сотрудники фармацевтической сферы

Луганск, , 12:36 — REGNUM Государственное предприятие «Лугмедфарм» готово принять на работу молодых провизоров и фармацевтов. Об этом сегодня, 8 июля, заявила заместитель директора предприятия Лариса Колегова.

По ее словам, компания не только не сокращает штат, а наоборот — набирает специалистов. «Мы тесно сотрудничаем с луганским медуниверситетом, работаем, чтобы предприятие не стояло на месте, развивалось. Прежде всего нам нужны специалисты фармацевтической отрасли. Это провизоры, фармацевты», — сказала Колегова.

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Замдиректора отметила, что на сегодняшний день предприятие укомплектовано кадрами на 60%.

«У нас есть фармацевтический факультет, и мы надеемся, что он пополнит наши государственные аптеки специалистами, которые будут выпускаться в этом году», — отметил и. о. министра здравоохранения ЛНР Геннадий Бунеев.

Напомним, что ранее директор «Лугмедфарм» Лариса Гончарова сообщала, что большинство фармацевтов остались работать в республике, несмотря на военный конфликт.

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«Основной костяк специалистов, на плечах которых держалось производство до войны и сейчас, остался на производстве», — отметила руководитель предприятия.

Кроме того, Гончарова подчеркнула, что «препараты, производимые фармацевтической фабрикой, изготавливаются по системе обеспечения качества».

«Это говорит о том, что все сырье, основное, вспомогательное, вплоть до упаковочных материалов, проходит все стадии контроля: химического, микробиологического, что подтверждается сертификатами качества и результатами анализов», — резюмировала глава «Лугмедфарма».