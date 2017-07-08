ЦБ Узбекистана обещает в ближайшие дни обрадовать бизнес

Ташкент, , 11:37 — REGNUM Центральный банк Узбекистана совместно с правительством прорабатывает меры по либерализации валютного рынка страны, сообщил журналистам представитель Центрального банка республики Бобур Абубакиров.

Напомним, что в Узбекистане действует четыре курса обмена иностранной валюты. Так называемый «черный рынок», которым пользуется основная ь часть населения и бизнес, находится повсеместно, сегодня американская валюта продается здесь из расчета 8500 сумов за один доллар. Курс Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет около 4 тысяч сумов за один доллар. Существует также и биржевой курс доллара, который составляет около 8900 сумов за единицу американской валюты. Им пользуются легальные импортеры товаров, однако валюта на бирже также имеется в ограниченном количестве. Также в узбекских банках действует так называемый «коммерческий» курс, который банки используют при продаже валюты физлицам для зачисления на карту. Он выше государственного, а банки продают физлицам валюту из расчета 2000 долларов в один квартал.

«По этому вопросу со стороны ЦБ, правительства и экономического блока министерств и ведомств проводится соответствующая работа, идет анализ. Думаю, что в ближайшие дни в этом направлении предприниматели почувствуют хорошие новости», — отметил Абубакиров.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне коммерческие банки республики начали продавать валюту компаниям-импортерам по курсу 8700 сумов за один доллар.

Абубакиров также указал, что ЦБ анализирует цены на потребительском рынке и инфляционные риски. По его словам, возможно, высокая ставка рефинансирования в 14% будет пересмотрена в сторону снижения.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Узбекистана принял решение о повышении ставки рефинансирования до 14% с прежних девяти процентов. Данное решение регулятор объясняет ускорением темпов инфляции за прошедший период и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.