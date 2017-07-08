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Министр экономики Японии обсудит сотрудничество с РФ на «Иннопроме-2017»

Экономика

Международная промышленная выставка «Иннопром» является главной промышленной выставкой России

Министр экономики Японии обсудит сотрудничество с РФ на «Иннопроме-2017»
Иллюстрация: Council.gov.ru
Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко

Токио, 8 июля 2017, 09:56 — REGNUM  Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что готов провести переговоры с Российской Федерацией по плану двустороннего сотрудничества в рамках выставки «Иннопром-2017». Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT.

«Я еду в Екатеринбург — образцовый промышленный город России — 9−10 июля для участия в «Иннопроме-2017», — заявил Сэко.

Он также заявил, что 10 июля проведёт переговоры с российскими партнёрами «по конкретизации «плана сотрудничества» из восьми пунктов».

Напомним, выставка «Иннопром-2017» пройдёт с 10 по 13 июля в Екатеринбуре в международном выставочном центре «Екатеринбург — ЭКСПО». Страной-партнёром выставки в этом году стала Япония.

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Международная промышленная выставка «Иннопром»