Экспорт казахстанской нефти упал вдвое. Больше всего отказывается Украина

Астана, , 02:46 — REGNUM Казахстан снизил продажи нефти в два раза: за первые 5 месяцев РК экспортировала 54,25 млн тонн нефти, и всего 27,109 за аналогичный период 2017 года. Сокращение вдвое фиксируется также в отношении и нефтепродуктов (2,56 млн тонн против 1,37), и мазута (2,546 млн тонн против 1,366). Ситуацию на нефтяном рынке Казахстана анализирует постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

При этом снижение доходов от экспорта нефти — не двойное, в силу более высокой цены, и составляет 38% (14,62 млрд долларов против 10,52), по нефтепродуктам денежные поступления снизились уже меньше, на 2,5% (399,57 млн долларов против 389,4), а по мазуту ‑ и вовсе только на 2,3% (396,64 млн долларов против 387,38). В общей сложности потери по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составили 4,12 млрд долларов.

Наиболее активным покупателем казахстанской нефти стала Италия, за ней идут Нидерланды и Франция. Гораздо больше (в 12 раз) стала покупать Хорватия, вошедшая таким образом в десятку крупнейших импортеров казахстанской нефти. А вот Украина стала покупать значительно меньше, всего 1,3% от объема предыдущего периода, возглавив тем самым тройку стран с наибольшим падением импорта.

Подробнее читайте в статье: В Казахстане вдвое снизился экспорт нефти и нефтепродуктов: обзор

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