Россия понастроила Украине айсбергов: Керченский мост как «рука Москвы»

Киев, , 02:21 — REGNUM Керченский мост, строительство которого скоро будет завершено, стал еще одним поводом для украинской администрации перевести стрелки на действия «страны-агрессора», объяснив ими собственные неудачи. О том, как это произошло, пишет в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Черная метка грозит украинскому судоходству в целом. На основании Парижского меморандума государств, выставляется ежегодный рейтинг безопасности судоходства. Рейтинг разделен на «белый», «серый» и «черный» списки. Украина занимает последнее место в «сером», что говорит о крайне низкой степени безопасности судоходства.

И вот этому факту найдено достойное объяснение: администрация морских портов Украины в ходе презентации инвестиционной программы до 2021 года, состоявшейся в Американской торговой палате, развернула план по вложению в портовую инфраструктуру 5 млрд гривен. Причем половина этому суммы планируется на закупку… ледокола! В чем дело? Не планируют ли украинские мореходы внезапное оледенение? Оказывается, что строительство Керченского моста вызовет накопление ледовых пробок на путях следования судов в Мариупольский плот.

Но тут уж, как говорится, поезд ушел, и ледоколом, одним или несколькими, горю не помочь. Дело в том, что ограничения по Керченскому мосту затронут как максимальную осадку, так и высоту судов, способных заходить в Мариупольский порт. От крупных кораблей типа «Панамакс» придется отказаться. Ледокол — штука полезная. Хотя вряд ли он поможет Украине выбраться с последней строчки в упомянутом «сером» списке, откуда ее ждет на следующий год ждет перемещение в «черный» сектор.

Подробности читайте в статье: «Караул, с нами не согласовали!» — украинцы заметили Керченский мост: обзор

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