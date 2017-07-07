Силуанов: На G20 антироссийские санкции прямо не обсуждались

Гамбург, Германия, , 19:05 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что вопрос антироссийских санкций во время встречи «Большой двадцатки» не поднимался. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает телеканал RT.

По словам Силуанова, в повестке G20 не было пункта, посвященного антироссийским санкциям. Вопрос ограничений в отношении России на G20 звучал лишь косвенно, в контексте мировой экономики, пояснил министр.

Силуанов рассказал, что большинство лидеров на саммите подчёркивали, что нельзя через протекционизм добиться устойчивого роста экономики.

При этом министр финансов России заявил, что политика торгового протекционизма США создаёт риски появления пузырей и новых кризисных явлений в мировой экономике

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на рабочем заседании саммита G20 президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание американского лидера Дональда Трампа на то, что в условиях ограничений невозможно говорить о справедливости в мировой экономике.