Новгородская область получит дополнительно 1,2 млрд рублей на дороги

Великий Новгород, , 18:52 — REGNUM Новгородский региональный дорожный фонд получит из федерального бюджета дополнительно 1 млрд 250 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов сегодня, 7 июля, в Великом Новгороде по итогам совещания по проблемам дорожной отрасли региона.

По словам министра, соответствующее решение правительства России по поручению президента России Владимира Путина уже готовится.

Отметив, что выделяемая сумма — половина от объёма существующего дорожного фонда региона (2,5 млрд рублей), Максим Соколов пообещал региону «50-процентный рывок по мощности».

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По его словам, уже в 2017 году это отразится на состоянии самых болезненных трасс — в первую очередь, дороги Окуловка — Боровичи, на которую новгородские бизнесмены жаловались лично главе государства.

«Мы понимаем, что в таком субъекте, как Новгородская область, где достаточно протяжённая дорожная сеть — 14 тыс. км дорог, быстро привести её в нормативное состояние только средствами субъекта и за счёт акцизов невозможно. Мы готовим системные решения, и они находятся сейчас в работе. Эти решения также позволят области получить источники, финансовые ресурсы для скорейшего приведения региональной сети в нормативное состояние», — также заявил министр транспорта РФ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин заявил, что главная задача для региональной власти — исключить любое нецелевое расходование средств дорожного фонда и все риски завышения цен.

«В первую очередь, мы должны научиться тратить деньги с умом. Позволить себе их разбазаривать мы не можем», — отметил Никитин.

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Напомним, протяженность автомобильных дорог Новгородской области составляет 14 849 км, в том числе 401 км федеральных дорог, 8422 км региональных или межмуниципальных и 6026 км местных, при этом 70% дорог не соответствует нормативам.

В регионе сформирована опорная сеть автомобильных дорог протяженностью 2390 км — это дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. Эту сеть планируется привести в нормативное состояние за три года.