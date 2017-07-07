Путин напомнил Трампу о несовместимости санкций и свободы мировой торговли

Гамбург, Германия, , 18:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе рабочего заседания международного саммита G20 указал президенту США Дональду Трампа на несовместимость ограничений со справедливостью в международной торговле, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По словам Орешкина, незадолго до этого Дональд Трамп в своём выступлении рассуждал на тему справедливости в мировой торговле.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления сделал ответное заявление по данной теме, указав, что слова президента Трампа о справедливости в международной торговле выглядят немного странно в ситуации использования некоторыми странами финансовых и торговых ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, международный саммит G20 проходит в Германии в городе Гамбурге. Мероприятия саммита будут продолжаться до 8 июля.

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