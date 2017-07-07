«Деловые линии» прокомментировали ситуацию с грузами для политактивистов

Москва, , 17:51 — REGNUM Пресс-служба группы компаний «Деловые линии» выступила сегодня, 7 июля, с комментариями в связи с появлением в СМИ и соцсетях противоречивой информации о ситуации с грузами, предназначенными для политическимих активистов.

«В части городов назначения груз выдан грузополучателю, в часть — еще не прибыл. В целях безопасности отправлений наших клиентов мы не раскрываем другие детали перевозки, — отметили в пресс-службе. — В некоторых городах груз изъят сотрудниками полиции. Поскольку представители полиции действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, сотрудники «Деловых линий» обязаны выполнять требования органов государственной власти».

«Если получатель или отправитель столкнулись с нарушением нормативных сроков доставки или выдачи, они могут оформить претензию (доступна на сайте www.dellin.ru) и выслать ее на электронный адрес ро@dellin.ru», — резюмировали в «Деловых линиях».

Напомним, транспортно-логистическая компания «Деловые линии» более 15 лет осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом, транспортировку грузов еврофурами, а также предоставляет услуги по контейнерным перевозкам. География доставки — более 1,5 тыс. городов России, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении.