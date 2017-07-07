В РФ может появится институт соглашения с Центробанком

Москва, , 17:33 — REGNUM Законопроект, направленный на создание нового для российской правовой системы института соглашения с регулятором (Центробанком) как основания освобождения от административной ответственности, внес в Госдуму депутат «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Устанавливается, что исполнение лицом, в отношении которого ведется производство по делу о неправомерном использовании инсайдерской информации, либо о манипулировании рынком, либо о нарушении требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, заключенного с Банком России соглашения является основанием для освобождения такого лица от административной ответственности.

Предметом заключенного соглашения может являться обязанность уплатить денежные средства или совершить, либо воздержаться от совершения определенных действий.

Поправками в КоАП прописывается, что лицо, в отношении которого ведется административное производство, освобождается от административной ответственности в случае исполнения заключенного с Банком России соглашения. Указанное соглашение может быть заключено с момента возбуждения дела об административном правонарушении и до момента вынесения постановления по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении. Для заключения соглашения признание вины лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не требуется.

Законопроектом устанавливается, что срок исполнения обязанностей лицом, в отношении которого ведется административное производство, не может быть более шести месяцев со дня утверждения соглашения судом.

Кроме того, предусматриваются особенности исчисления сроков давности привлечения к ответственности и сроков проведения административного расследования в случае подписания и исполнения соглашения с Банком России, а также нормы устанавливающие обстоятельства, отягчающие административную ответственность, дополняются положением о том, что возобновление Банком России производства по делу об административном правонарушении в связи с неисполнением мирового соглашения является обстоятельством, отягчающим ответственность.