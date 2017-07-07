Игорь Руденя: Тверские дороги не должны уступать столичным

Тверь, , 17:30 — REGNUM Дополнительно 38 километров дорог планируется восстановить в текущем году в Тверской области за счет федеральных средств. Всего в текущем году на приведение в нормативное состояние автотрасс из федерального бюджета регион получит более миллиарда рублей. Об этом говорилось на заседании правительства Тверской области, которое 7 июля провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Существенное расширение финансирования, а также принятые правительством области требования к качеству ремонта и содержания автомобильных дорог, должны обеспечить рост как объёмов, так и качества проводимых ремонтных работ», — подчеркнул Игорь Руденя.

Отметим, что в 2017 году бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей, а поступления в фонд из регионального бюджета по сравнению с прошлым годом выросло почти на 1,4 млрд рублей.

В этом году Тверская область по объему Дорожного фонда оказалась на третьем месте — после традиционных лидеров Москвы и Московской области. Это значит, подчеркнул губернатор, что работа по приведению в порядок дорожной сети в регионе должна быть на столичном уровне.

Поступление федеральных средств позволило включить в программу развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на текущий год новые объекты.

Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов сообщил, что около 206,7 млн рублей предусмотрено на восстановление изношенных покрытий дорог в регионе, это позволит дополнительно ввести в эксплуатацию 38 км. Вместе с этими средствами в 2017 году на капремонт дорог регионального значения в целом направят почти 2,2 млрд рублей.

Ремонт будет проведен на участках дорог, которые имеют социальное значение — это подъезды к детским лагерям на дорогах Глазково-Мухино и в районе деревни Рогодино в Калининском районе. Также будут приведены в порядок участки по направлениям Москва — Рига — Торопец — Плоскошь в Торопецком районе, Бежецк — Кесова Гора — Кашин, Пушкино — Ремязино — Ильинское в Калининском районе. На необходимость их ремонта указывали местные жители. Восстановят участки дорог туристических маршрутов в направлениях Братково — Красино и Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна.

Также решено направить более 6,9 млн рублей на приведение в нормативное состояние участка дороги в Твери: проезда от Смоленского переулка вдоль набережной реки Лазурь в сторону ул. Л. Базановой в районе академии ВКО. Здесь будет восстановлено почти 0,5 км (4900 кв. метров) дороги.

Ремонт всех перечисленных объектов планируется завершить до октября этого года.