Итальянские инвесторы пообещали в сентябре прийти в Феодосию

Феодосия, Крым, , 17:00 — REGNUM В рамках официального визита итальянской делегации в Крым руководство Феодосии и итальянского города Бондено подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом 7 июля заявила председатель Феодосийского городского совета Светлана Гевчук в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Мы подписали договор о дружбе с городом Бондено. Договор предусматривает взаимодействие по линии народной дипломатии, налаживание экономических и культурных связей, сотрудничество в сфере образования», — заявила Гевчук.

В настоящее время визит носит ознакомительный характер, однако «уже в сентябре они планируют приехать с конкретными инвесторами и предложениями».

Сегодня итальянские гости знакомились, в частности, с потенциалом региона в сфере виноградарства и виноделия.

При этом заместитель мэра Бондено Симеоне Салетти в ходе визита отметил, что в Феодосию «можно инвестировать и здесь можно развиваться». Он также выразил надежду на то, что «такими позитивными шагами будут разрушены барьеры, которые стоят между нами», передаёт Крыминформ.

Отметим, что месяц назад, 7 июня, Ялту посетила делегация из французской Ниццы, а в середине мая в Крыму побывала делегация из США, в состав которой вошли представители американского Центра гражданских инициатив.

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