Меняется механизм банковского сопровождения гособоронзаказа

Москва, , 16:22 — REGNUM Президентский законопроект, предлагающий изменить процедуру банковского сопровождения государственного оборонного заказа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

По требованию закона все расчеты по гособоронзаказу осуществляются в уполномоченных банках. Головные исполнители — организации, которые заключили госконтракт с госзаказчиком на поставку продукции по оборонзаказу — обязаны открывать в этих банках отдельные счета по каждому госконтракту. Законопроект направлен на совершенствование такого механизма банковского сопровождения гособоронзаказа.

Так, в частности, документ вводит меры по сокращению числа недобросовестных участников системы гособоронзаказа. По мнению президента, Федеральная антимонопольная служба должна вести реестр юридических лиц, которые были привлечены к административной ответственности за участие в гособоронзаказе без обязательного заключения контракта. Правительство при этом получит полномочия ограничить господдержку таких юрлиц.

Кроме того, отменяется требование обеспечения исполнения контрактов, которые будут сопровождать банки. Такое изменение позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса направлять средства, которые сегодня выделяются на обеспечение исполнения госконтрактов, напрямую на выполнение заказа.

Меняется режим использоваться отдельного счета для головных исполнителей поставок продукции. В частности, документ предлагает увеличить для таких исполнителей лимит на оплату текущих расходов до 5 млн рублей в месяц. По действующим сегодня нормам, со счетов головных исполнителей может списывать не более 3 млн рублей в месяц. Для исполнителей, которые не выступают головными, лимит будет сохранен на прежнем уровне.

Увеличение объема денежных средств, разрешенных к списанию с отдельного счета, должно положительно сказать на деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих крупные контракты и объемы производства, отмечает комитет Госдумы по обороне.

«Кроме того, проектом федерального закона предлагается предоставить головным исполнителям право возвращать с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, суммы кредитов, согласованные с государственным заказчиком и перечисленные уполномоченным банком головному исполнителю на отдельный счет в том же уполномоченном банке. А также процентов по ним», — заявил в ходе пленарного заседания замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Даниил Фесюк.

«Принятие законопроекта позволит в целом, при сохранении режима прозрачности движения бюджетных средств, выделяемых на выполнение гооборонзаказа, урегулировать часть проблемных вопросов, возникающих в ходе его выполнения, повысить эффективность расходования бюджетных средств и собственных средств предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также оптимизировать процесс взаимодействия заинтересованных сторон между собой», — отметил в ходе пленарного заседания член профильного комитета Госдумы по обороне Алексей Хохлов («Единая Россия»).