«Динамика пары рубль/доллар зависит от уровня 60»

Москва, , 16:22 — REGNUM Отечественная валюта по итогу торговой сессии 6 июля укрепилась по отношению к американскому доллару на фоне отчета по инфляции в РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. ИПЦ вырос до 4,4%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

«Одновременно с этим статистика поддержала рубль в контексте того, что российский регулятор, вероятно, будет подходить более сдержано к дальнейшему снижению ключевой процентной ставки. 7 июля же ситуация снова на стороне иностранных коллег и рубль падает», — полагает эксперт.

«Помимо общерыночных факторов, связанных с ужесточением кредитно-денежных политик мировыми ЦБ на рубль давит падение нефтяных котировок. Brent снижается третью сессию подряд от локального максимума в районе $49,90за баррель», — отметил Капустянский,

«Инвесторы 6 июля отреагировали на отчет от Минэнерго США по-медвежье. Запасы сырой нефти снизились на 6,299M, а нефтепродуктов на 3,669M, но добыча нефти в США выросла на 1%, что и стало катализатором падения цен на черное золото», — сказал он.

«7 июля рынки ожидают данные от компании Baker Hughes по количеству работающих буровых вышек. Отметим, что на прошлой неделе показатель снизился впервые почти за полгода. В целом реакция на данные, вероятно, будет сдержанной», — считает Капустянский.

«Валютная пара usd/rub технически замерла около уровня 60. Дальнейший сценарий будет зависеть как раз от него. Если котировки пройдут отметку, то целью станет отметка 62. Пока это среднесрочное ограничение. Ближайшая поддержка находится в районе 50 дневной скользящей средней около отметки 58», — полагает эксперт.

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