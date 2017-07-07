«Нефть падает в пропасть»

Москва, , 16:13 — REGNUM Цены на нефть 7 июля резко отступают. Ччерное золото ушло сегодня впервые за полторы недели. Цена за баррель Brent на торгах опускалась ниже $47, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Катализатором для очередной волны продаж на сырьевом рынке стали компоненты отчета Минэнерго США, который отметил рост добычи энергоресурсов за неделю, а также одновременное сокращение импорта нефти», — отметила эксперт.

«За прошлую неделю в США суточная добыча подошла к двухлетнему максимуму и составила 9,338 млн баррелей (+105 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим показателем). Данные предоставляются без учета показателей по Аляске», — привела цифры Бодрова.

Кроме того, по ее мнению, «быков» очень нервируют данные по запасам нефти в танкерах: к началу июля текущего года показатели стояли около пятилетних максимальных значений. Ко всему прочему, данные по ОПЕК подтверждают рост добычи картелем за прошлый месяц».

«Все это в совокупности указывает на слишком большое предложение нефти на мировом рынке ввиду узкого спроса на энергоносители», — считает эксперт.

Добавим, 7 июля баррель Brent торгуется по $47,10 (-2,1%). «Бочка» техасской нефти WTI стоит $44,55 (-2,1%). В первой половине дня продажи носили еще более выраженный характер.

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